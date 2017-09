D.A.M.S., de 29 anos, foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul

publicado em 30/09/2017

O flagrante foi realizado durante patrulhamento da Força Tática e ROCAM pelo bairro Pró-Povo (Foto: Divulgação/Polícia Militar

Aline Ruiz

As equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) de Votuporanga prenderam, na noite desta sexta-feira (29), um indivíduo com mandado de prisão em aberto pelo crime de tráfico de drogas, no bairro Pró-Povo. Identificado como D.A.M.S., de 29 anos, o rapaz foi conduzido para a Central de Flagrantes e encaminhado para a cadeia pública de Santa Fé do Sul.