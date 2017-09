R.P.J. e J.R.C., ambos de 28 anos, foram detidos pela Força Tática e ROCAM e encaminhados para a cadeia pública de Santa Fé do Sul

publicado em 19/09/2017

Objetos apreendidos pelas equipes da Força Tática e ROCAM com os dois indivíduos (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Aline Ruiz

As equipes da Força Tática e ROCAM (Ronda Ostensiva Com Apoio de Motocicletas) de Votuporanga prenderam dois indivíduos por furto em residência no fim da tarde desta segunda-feira (18), no bairro Pró-povo. Identificados como R.P.J. e J.R.C., ambos de 28 anos, os ladrões foram conduzidos para a Central de Flagrantes e encaminhados para a cadeia pública de Santa Fé do Sul. Os objetos furtados foram apreendidos e devolvidos à vítima, moradora do bairro São Judas Tadeu.

O crime aconteceu em uma residência de Votuporanga, localizada no bairro São Judas Tadeu. A ocorrência foi atendida pelos policiais Doimo e Sabatim, que colheram informações das características dos autores com a vítima, sendo que, posteriormente, as equipes da FT e da ROCAM, compostas pelo sargento Martinez e cabos Robson Luis, Leandro, De Paula e Dutra, foram acionadas para tentar localizar os ladrões.

Em determinado momento, durante patrulhamento pelas ruas da cidade, as equipes conseguiram abordar os dois rapazes, identificados como R.P.J. e J.R.C., já pelo bairro Pró-povo, onde um deles portava um relógio de pulso, que foi reconhecido pela vítima como sendo de sua propriedade. Em seguida, após questionamentos, a dupla acabou confessando o furto, indicando ainda onde estava escondido o restante dos objetos.

A dupla recebeu voz de prisão e foi apresentada na Central de flagrantes. Posteriormente, ambos foram encaminhados para a cadeia pública de Santafé do Sul, onde permanecerão à disposição da Justiça.