Acidente foi registrado na vicinal Camilo Sato, por volta das 15h, nesta terça-feira (19)

publicado em 19/09/2017

(Foto: A Cidade)

Da redação

Um grave acidente foi registrado na tarde desta terça-feira (19), por volta das 15h, na vicinal Camilo Sato, em Valentim Gentil.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Votuporanga, um carro e um caminhão colidiram lateralmente após um invadir o outro sentido da direção.

Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, as vítimas ficaram retidas no veículo e foram retiradas pelo Corpo de Bombeiros de Votuporanga. A Unidade de Suporte Avançado, a USA, encaminhou um homem, de aproximadamente 35 anos, com ferimentos na cabeça, para a Santa Casa de Votuporanga.

Um homem de 59 anos, A.F.O., morador de General Salgado, ficou retido no carro, foi socorrido pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.

O Corpo de Bombeiros atendeu ainda duas vítimas, R.C., de 36 anos, e I.M.S.O., de 54 anos, com escoriações. Elas são moradoras de General Salgado e foram encaminhadas para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA, de Votuporanga.