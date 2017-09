Obra está sendo realizada pela Prefeitura; detentos não precisarão mais aguardar a Audiência de Custódia em outras cadeias da região

publicado em 24/09/2017

A cadeia desativada está instalada na rua Bahia, ao lado da Central de Flagrantes, e recebia presos de toda a sub-região de Votuporanga (Foto: Aline Ruiz/A Cidade)

Aline Ruiz

Para conter gastos e facilitar o trabalho dos policiais de Votuporanga, a Prefeitura está reformando duas celas da cadeia do município. A afirmação foi feita pelo delegado seccional Dr. Elízio Aparecido Ferreira, que ressaltou que os presos não precisarão mais aguardar a Audiência de Custódia em outras cidades, que é realizada sempre um dia após a prisão do infrator. Com isso, segundo o delegado, os custos serão reduzidos pela metade, já que será necessário realizar apenas duas viagens caso a prisão seja decretada.

Para o A Cidade, o delegado seccional Dr. Elízio Aparecido Ferreira, afirmou que a reforma está sendo feita pela Prefeitura de Votuporanga, com o apoio do Rotary Club. “É um auxílio que estamos recebendo e que ajudará a reduzir os gastos pela metade, já que os presos poderão aguardam as Audiências de Custódia aqui na cidade, para depois serem encaminhados para outro local”, disse.

O delegado explicou ainda que atualmente os presos são encaminhados para cadeias públicas da região, como Guarani D’Oeste e Santa Fé do Sul. “No dia seguinte, eles precisam voltar para Votuporanga para a Audiência de Custódia, se a prisão é decretada, eles retornam para a outra cidade mais uma vez, caso contrário, são liberados. Com a reforma das celas, eles poderão aguardar a audiência aqui mesmo”, explicou.

A reforma das duas celas começou a ser realizada na última terça-feira (19) e a previsão é de que as obras terminem dentro de 15 dias. “Cada cela poderá abrigar de 8 a 10 presos, que passarão a noite na cidade e se forem presos serão encaminhados para as cadeias públicas da região”, completou.





Reativação da cadeia

Sobre a reativação da cadeia de Votuporanga, o delegado afirmou que não há previsão para o retorno do serviço, porque é preciso fazer uma reforma do local, sendo que a reforma depende do Governo do Estado ou até mesmo da colaboração da Prefeitura. “A cadeia funcionaria no mesmo local em que funcionava há cerca de dois anos”, explicou.

A cadeia desativada, que está instalada na rua Bahia, ao lado da Central de Flagrantes, recebia presos de toda a sub-região das delegacias que pertencem à sede de Votuporanga, que conta com 15 municípios e 23 unidades. O local possuía 6 celas, além de um pátio, hoje esse número abaixou para 3 celas.





Reforma 1º Distrito Policial