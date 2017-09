Polícia

Carros colidem após avançar sinal vermelho

De acordo com populares, não houve registro de feridos; as causas do acidente serão investigadas

publicado em 28/09/2017

(Foto: A Cidade) Da redação Um acidente de trânsito foi registrado na manhã desta quinta-feira, por volta das 8h10, no cruzamento das ruas Pernambuco e Itacolomi. Segundo informações preliminares, um Hyundai Lx 35 teria avançado o sinal vermelho na rua Pernambuco e colidido com um carro Fiat Idea, que trafegava pela rua Itacolomi. De acordo com populares, não houve registro de feridos. As causas do acidente serão investigadas.

Notícia publicada no site: www.acidadevotuporanga.com.br

Endereço da notícia: www.acidadevotuporanga.com.br/policia/2017/09/carros-colidem-apos-avancar-sinal-vermelho-n38209