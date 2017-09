A preocupação do taxista, no momento, é em relação aos documentos; o carro já foi recuperado

publicado em 25/09/2017

Carro foi encontrado em Tanabi (Foto: Divulgação/Polícia Militar de Tanabi)

Da redação

Um taxista, Jonas Santana Borges, de 54 anos, foi assaltado na noite de ontem durante uma corrida. Ele disse ao A Cidade que dois homens solicitaram a corrida na rodoviária de Votuporanga com destino ao bairro Santa Felícia.

“No meio do caminho, na avenida José Marão Filho, na altura do número 7060, eles pediram para parar o carro e anunciaram o assalto com o revólver na minha nuca. Pediram pra sair do carro e ir andando sem olhar para trás”, relembrou Jonas Santana dos momentos de medo.

Ele disse ainda que os assaltantes levaram o carro, R$500 e o celular. O carro já foi recuperado pela Polícia Militar. “Eu acionei a PM e eles perseguiram o carro, que seguiu sentido Votuporanga-Tanabi. O carro foi encontrado perto de um canavial e os assaltantes saíram correndo. Eles ainda não foram localizados”, explicou o taxista.

A preocupação do taxista, no momento, é em relação aos documentos. Ele pede que quem encontrá-los leve à Polícia.