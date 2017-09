O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e condenou na última sexta-feira (22) a 14 anos de prisão Robson Mateus Rodrigues de Souza

publicado em 23/09/2017

Carlos Rodrigues da Silva Júnior foi morto a tiros no pátio de um posto de combustíveis do município, no dia 9 de abril de 2016 (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Da Redação





O Tribunal do Júri do Fórum da Comarca de Votuporanga julgou e condenou na última sexta-feira (22) a 14 anos de prisão Robson Mateus Rodrigues de Souza, acusado de matar a tiros Carlos Rodrigues da Silva Júnior, no pátio de um posto de combustíveis do município, no dia 9 de abril de 2016, na avenida João Gonçalves Leite, Jardim Alvorada. A defesa, porém, pretende recorrer do resultado dos jurados.





O caso

O operador de máquinas Carlos Rodrigues da Silva Junior, de 31 anos, morreu na madrugada do dia 9 de abril, após levar um tiro. A vítima estava em um posto de gasolina quando teria tentado separar uma briga. O autor do crime, que teria saído da cadeia recentemente, fugiu em um carro.

Segundo informações, nos momentos que antecederam o crime, o réu estaria ostentando um revólver calibre 22 na cintura, provocando várias pessoas. Carlos Junior, em determinado momento, teria tentado apartar a situação e retirar a arma do indivíduo, momento em que o suspeito sacou o revólver e começou a atirar na direção de algumas pessoas, que saíram correndo.