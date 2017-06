Material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes e segue para perícia do Instituto de Criminalística

publicado em 12/06/2017

Três vendedores ambulantes de cerol foram detidos em operação surpresa da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar realizada neste sábado, 10, em Rio Preto. A ação contra a linha cortante acontece uma semana após o acidente que causou a morte da motociclista Andrea de Cassia Pereira, no bairro Leadade IV.

O bairro Solidariedade foi escolhido para ser o primeiro a ser visitado pela operação, porque seria a região com maior número de denúncias de uso de pipas com cortantes da cidade. "Tínhamos a denúncia de que grupos de até 100 garotos e até adultos ficavam soltando pipa com cerol neste bairro da cidade. Escolhemos o sábado para fazer a operação porque ficamos sabendo que é o dia em que os vendedores ambulantes de cerol vão à periferia para vender linha cortante", explica o coordenador operacional, Vitor Cornachioni.

Participaram da operação 25 pessoas, entre guardas civis, policiais militares, agentes da Vara da Infância e Juventude e fiscais do Código de Postura. "Assim que avistaram a aproximação das viaturas muitos adolescentes largaram os carretéis com linha de cerol e saíram correndo, mas foram alcançados", diz o coordenador.

A fiscalização está sendo feita com base em duas leis que proíbem a venda e uso de linha de cerol, uma municipal, que prevê multa de meio salário mínimo (R$ 468,50), e outra estadual, com multa de R$ 125,35.

Todo material apreendido foi encaminhado à Central de Flagrantes. De lá, os objetos serão enviados para perícia no Instituto de Criminalística.

Caso de Andrea

O delegado André Balura já enviou para Vara da Infância e Juventude a conclusão do inquérito sobre o acidente com linha de cerol, que provocou a morte da motociclista Andrea de Cássia Pereira. Caberá ao Ministério Público estabelecer a pena adequada para o adolescente, mas a promotora de Justiça do caso, Renata Sanches Fernandes, adianta que não vai ser possível pedir a internação do menino.





Fonte: Diário da Região