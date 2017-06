C.A., 26 anos, era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas e foi condenado a 5 anos e 10 meses de prisão

publicado em 14/06/2017

A Polícia Militar, por meio do patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, a ROCAM, fez novamente um grande trabalho na noite desta terça-feira (13) (Foto: Polícia Militar/Divulgação)

Da redação

A Polícia Militar, por meio do patrulhamento da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas, a ROCAM, fez novamente um grande trabalho na noite desta terça-feira (13). Um procurado pela Justiça por tráfico de drogas foi preso no bairro Estação.

“Com vista a motocicletas, prodto de furtos, tráfico de drogas e indivíduos suspeitos, as equipes lograram êxito em avistar um indivíduo, C.A., 26 anos. Ao perceber a presença das equipes, tentou adentrar um quintal de uma residência, sendo de imediato acompanhado e abordado”, afirmaram os policiais que atenderam a ocorrência.

Após pesquisas, foi constatado que C.A., 26 anos, era procurado pela Justiça pelo crime de tráfico de drogas e condenado a 5 anos e 10 meses de prisão. Com o fato, o indivíduo foi encaminhado à Central de Flagrantes e recolhido à Cadeia Pública de Guarani D’Oeste, onde ficará a disposição da Justiça.