Quatro acidentes foram registrados nos mais diversos pontos de Votuporanga e em horários diferentes

publicado em 14/06/2017

Por volta das 16h20, uma colisão entre carro e moto deixou um ferido na esquina das ruas Pernambuco e Alagoas (Fotos: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Da redação

Equipes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, se mobilizaram durante todo o dia de ontem. Quatro acidentes foram registrados nos mais diversos pontos de Votuporanga e em horários diferentes.

O primeiro acidente foi na esquina das ruas Goiás e Pernambuco, por volta das 12h. O acidente envolveu dois carros e não houve vítimas graves. Em seguida, por volta das 13h, dois carros colidiram na esquina das ruas General Osório e Tocantins. Um dos automóveis foi parar na porta de uma residência. O trecho da rua General Osório, entre a Tocantins e a Itacolomi, ficou interditado. A Polícia ainda vai apurar as causas do acidente.

Por volta das 16h, uma colisão entre carro e moto foi registrada na avenida Onofre de Paula. O condutor da moto ficou ferido, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e encaminhado para a Santa Casa de Votuporanga.

Já por volta das 16h20, outra colisão entre carro e moto na esquina das ruas Pernambuco e Alagoas. O condutor da moto, M.R.M., 33 anos, foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA.

A motorista do carro, R.L.R.M, 63 anos, disse que viraria a esquina quando atingiu a moto. “Eu estava com a seta ligada para virar a esquina da rua Pernambuco para a Alagoas, quando senti uma batida e vi a moto e o homem no chão”, explicou.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o motorista deu entrada na UPA às 16h52, passa por atendimento e o estado de saúde é considerado estável.