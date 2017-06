Colisão entre os dois veículos foi registrado na avenida Francisco Vilar Horta

publicado em 16/06/2017

Carro bateu em veículo parado na avenida Francisco Vilar Horta (Foto: Fábio Ferreira/ A Cidade)

Da redação

Celular e direção não combinam. Prova disso foi um acidente registrado na noite da última quarta-feira (14), na avenida avenida Francisco Vilar Horta (do AABB), em Votuporanga. Um carro modelo Chevrolet Celta seguia pela avenida quando colidiu na traseira de um Fiat Pálio que estava estacionado na via. Segundo relato de populares no local, o condutor afirmou que se distraiu com o celular e não viu o carro parado.