publicado em 16/06/2017

Uma universitária procurou a polícia nesta quarta-feira, 14, relatando que foi atingida por o que ela acredita ser urina enquanto estava na faculdade onde estuda, no Jardim Aeroporto, em Rio Preto.

A jovem de 21 anos, que cursa gestão financeira na Unilago, relatou à polícia que na última segunda-feira, 12, estava em um dos corredores da faculdade quando foi atingida por um líquido. Pelo cheiro, ela constatou que era urina e disse que ficou encharcada. "Nesse corredor há várias janelas. Uma delas é de uma sala desativada e parece que foi de lá que veio", afirmou.

Ela informou o caso a uma coordenadora da unidade e não pôde fazer uma prova que estava marcada para aquele dia, pois estava toda molhada. "Eu não tinha roupa para vestir. Só consegui lavar meu cabelo no vestiário e fiquei passando frio", afirmou a jovem. Ela é de outra cidade e precisava esperar o ônibus para ir para casa.

A estudante disse que, depois do ocorrido, conversou com o coordenador de seu curso e conseguiu fazer a prova na terça-feira, 13. A pessoa que jogou a urina, no entanto, ainda não foi identificada. "Foi uma brincadeira de muito mau gosto, que me prejudicou muito", disse.

A Polícia Civil registrou o caso como injúria real – quando há algum tipo violência sem que haja lesões corporais – e encaminhou a investigação para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Rio Preto.