Vítima foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhada para a Santa Casa de Votuporanga

publicado em 12/06/2017

Acidente foi registrado no km 532 da SP-320 (Foto: Gabriele Reginaldo/ A Cidade)

Um acidente foi registrado no meio da tarde desta segunda-feira (12), por volta das 15h30, na rodovia Euclides da Cunha, a SP-320, no km 532, sentido Votuporanga-Fernandópolis. Segundo a Polícia Rodoviária, a condutora do carro, M.A.F., de 21 anos, moradora de Jales, colidiu o veículo contra uma árvore.

A Polícia Rodoviária informou ao A Cidade que ainda não é possível saber a causa do acidente. “Segundo uma testemunha, a vítima bateu o carro na árvore, abriu a porta para sair e desmaiou”, afirmaram os policiais que atenderam a ocorrência.