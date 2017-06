O condutor da moto, M.R.M., 33 anos, foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA

publicado em 13/06/2017

A motorista do carro, R.L.R.M, 63 anos, disse que viraria a esquina quando atingiu a moto (Foto: Gabriele Reginaldo/A Cidade)

Um acidente entre carro e moto foi registrado na tarde desta terça-feira, por volta das 16h30, na esquina das ruas Pernambuco e Alagoas. O condutor da moto, M.R.M., 33 anos, foi socorrido com ferimentos leves pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento, a UPA.

A motorista do carro, R.L.R.M, 63 anos, disse que viraria a esquina quando atingiu a moto. “Eu estava com a seta ligada para virar a esquina da rua Pernambuco para a Alagoas, quando senti uma batida e vi a moto e o homem no chão”, explicou.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar. Segundo a Santa Casa de Votuporanga, o motorista deu entrada na UPA às 16h52, passa por atendimento e o estado de saúde é considerado estável. (Colaborou Gabriele Reginaldo)