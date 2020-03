Moto taxistas, trabalhadores autônomos e prestadores de serviço pedem a reabertura do comércio

publicado em 27/03/2020

O objetivo do protesto é a reabertura das atividades comerciais no município Foto: Reprodução/Votuporanga Tudo)

Da RedaçãoNa manhã desta sexta-feira, 27, trabalhadores da cidade se concentraram na frente da Prefeitura de Votuporanga. Segundo a Polícia Militar, estiveram presentes cerca de 20 pessoas, entre elas, moto taxistas, profissionais autônomos, pequenos empreendedores e prestadores de serviços.De acordo com os manifestantes, o objetivo do protesto é a reabertura das atividades comerciais no município. A Polícia Militar montou cerco para garantir a segurança em frente a Prefeitura.Segundo relatos, o prefeito João Dado (PSD), não quis receber os manifestantes, mas agendou uma reunião para os próximos dias.