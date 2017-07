Como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês, lojas ficarão abertas até mais tarde

publicado em 07/07/2017

Lojas ficarão abertas até às 18h

As lojas de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h neste sábado (8), como tradicionalmente ocorre no segundo sábado do mês. Por meio do aplicativo “Compre em Votu”, a população da cidade e de toda a região têm acesso gratuito ao catálogo do comércio local, facilitando a localização de todos os estabelecimentos associados à ACV – Associação Comercial de Votuporanga.

“Esta ferramenta traz um guia completo dividido por segmentos Comercial, Industrial e Serviços, com informações como localização, meios de contato, promoções, além de permitir ligação direta à empresa. Tudo isso sempre pensando no conforto de quem valoriza o comércio local, que é referência regional”, explicou o presidente da ACV, o advogado Celso Penha Vasconcelos.