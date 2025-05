Votuporanga acaba de ganhar um novo ponto de referência no setor imobiliário

publicado em 08/05/2025

Instalada em um ambiente acolhedor, a empresa preza pela transparência agilidade e segurança em cada etapa do processo

A Realiza Negócios Imobiliários é administrada por Guilherme J. Almeida e Lucas N. Moreti

Votuporanga acaba de ganhar um novo ponto de referência no setor imobiliário. Foi inaugurada neste fim de semana a Realiza Negócios Imobiliários, uma empresa que chega ao mercado com uma proposta moderna, atendimento humanizado e soluções completas para quem deseja comprar, vender, alugar ou investir com segurança e eficiência.Mais do que uma imobiliária convencional, a Realiza se posiciona como uma parceira estratégica, dedicada a transformar a experiência do cliente por meio da união entre tecnologia, conhecimento técnico e um atendimento próximo e personalizado.Instalada em um ambiente acolhedor, a empresa preza pela transparência, agilidade e segurança em cada etapa do processo. Desde o primeiro contato até a conclusão do negócio, o cliente conta com suporte integral, focado em suas reais necessidades, com soluções sob medida que valorizam tanto o imóvel quanto quem o procura.A Realiza conta ainda com uma equipe de corretores com foco total no cliente. Com agilidade, atenção e profundo conhecimento de mercado, esses profissionais atuam lado a lado com os clientes para garantir negociações claras, rápidas e seguras.A empresa oferece serviços completos de regularização de imóveis, administração de locações, avaliação de imóveis, assessoria em leilões judiciais e extrajudiciais, contratos, além de acompanhamento jurídico e administrativo, assegurando que todas as operações ocorram com precisão e respaldo legal.À frente do empreendimento estão dois sócios que unem formações complementares e trajetórias sólidas. Guilherme J. Almeida é pós-graduado em Direito Imobiliário e possui ampla experiência na área de Direito Registral e Notarial. Com experiência em investimentos imobiliários, também atuou por cinco anos como escrevente no Cartório de Registro de Imóveis, o que lhe confere profundo conhecimento técnico dos processos documentais, regularizações, registros e escrituras.“Para nós, excelência no atendimento significa unir clareza, segurança e a desburocratização dos processos. Nosso compromisso é proporcionar ao cliente uma experiência tranquila, transparente e confiante em cada etapa da negociação”, afirma Guilherme.Lucas N. Moreti, formado em Administração de Empresas, soma mais de dez anos de experiência no setor privado, tendo atuado nos ramos de combustíveis, energia solar, segurança privada e construção civil. Com visão empreendedora e foco em resultados, traz à empresa uma gestão estratégica, eficiente e centrada no cliente.“A Realiza nasce com o propósito de ir além da venda. Queremos construir relacionamentos duradouros, com um serviço eficiente, transparente e acolhedor”, destaca Moreti.A Realiza surge de um sonho construído com seriedade, ética e o desejo genuíno de fazer diferente. Com valores sólidos, como compromisso com o cliente, valorização dos imóveis e melhoria contínua, a empresa promete se tornar referência em Votuporanga e região.A equipe da Realiza convida toda a comunidade para conhecer seu espaço, tomar um café e conversar sobre projetos e oportunidades.“Sonhe alto. Aqui você Realiza.”?? Rua Alagoas, nº 3575, Patrimônio Velho – entre as ruas Pernambuco e Sergipe?? (17) 3422-5050 | ?? WhatsApp: (17) 99670-958