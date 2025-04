As inscrições para o curso de Fotografia para as Redes Sociais estão abertas até esta quinta-feira (3). A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga em parceria com o Sebrae e oferece um total de 18 vagas

publicado em 02/04/2025

O curso é voltado para pessoas a partir de 18 anos que possuam ensino médio incompleto (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

As inscrições para o curso de Fotografia para as Redes Sociais estão abertas até esta quinta-feira (3). A iniciativa é promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Votuporanga em parceria com o Sebrae e oferece um total de 18 vagas. O curso é voltado para pessoas a partir de 18 anos que possuam ensino médio incompleto.

Os interessados devem realizar a inscrição de forma online, acessando o site da Prefeitura de Votuporanga (votuporanga.sp.gov.br). As aulas serão ministradas nas dependências do Sebrae, ocorrendo em dois períodos distintos: de 14 a 16 e de 22 a 24 de abril. As atividades acontecerão de segunda a quinta-feira, no horário das 18h30 às 22h30.

Durante o curso, os alunos terão contato com conceitos e técnicas essenciais da fotografia voltada para as redes sociais. Entre os conteúdos abordados, estão técnicas de iluminação, composição fotográfica, estética e leitura da imagem, além do correto posicionamento da câmera para diferentes tipos de registros.

Os organizadores lembram que atualmente as redes sociais desempenham um papel central na comunicação e na interação entre pessoas e empresas. Aprender sobre seu funcionamento e sobre a produção de imagens de qualidade tornou-se essencial tanto para o uso pessoal quanto profissional. Diante disso, uma qualificação gratuita como essa representa uma excelente oportunidade para quem deseja aprimorar seus conhecimentos e ampliar suas possibilidades no mercado digital.