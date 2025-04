O vereador Marcão Braz (PP) apresentou indicações ao Executivo visando melhorias para a comunidade de Votuporanga

publicado em 04/04/2025

O vereador Marcão Braz (PP) apresentou indicações ao Executivo visando melhorias para a comunidade de Votuporanga. Entre os pedidos, destaca-se a criação de um sistema de transporte público para estudantes que se deslocam diariamente para Fernandópolis e a construção de uma cobertura para pacientes que aguardam o transporte da saúde no Distrito de Simonsen.Transporte para universitáriosCom o objetivo de facilitar o acesso ao ensino superior, o vereador solicitou que a Prefeitura avalie a viabilidade de implantar um transporte público específico para estudantes de Votuporanga que cursam graduação em Fernandópolis.Segundo Marcão Braz, muitos alunos enfrentam dificuldades financeiras e logísticas devido ao alto custo do transporte privado, o que impacta seu desempenho acadêmico e, em alguns casos, leva à evasão escolar.“O transporte é uma necessidade básica para esses estudantes, e garantir esse serviço contribuiria para a inclusão educacional e social, além de promover o desenvolvimento da cidade e da região”, destacou o vereador.Cobertura para pacientes em SimonsenOutro pedido apresentado pelo vereador trata da construção de uma cobertura para abrigar pacientes que aguardam o Transporte Saúde em frente ao CEM Prof. Orozimbo Furtado, no Distrito de Simonsen. O transporte gratuito oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde atende pacientes que precisam se deslocar para outras cidades para tratamentos médicos, porém, atualmente, os usuários aguardam o embarque sem proteção contra sol e chuva.Marcão Braz ressaltou que a falta de estrutura adequada tem gerado transtornos, especialmente para aqueles com problemas de saúde. “Essa solicitação foi encaminhada por diversos munícipes, e entendemos que é uma medida essencial para garantir mais conforto e dignidade a essas pessoas enquanto esperam pelo transporte”, afirmou.Os pedidos agora seguem para análise do Poder Executivo, e a expectativa é de que as demandas sejam atendidas em benefício da população.