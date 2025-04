Saúde bucal e autismo: cuidando com carinho dos sorrisos especiais, com empatia e atenção às necessidades únicas de cada criança

publicado em 03/04/2025

Cuidar da saúde bucal das crianças com TEA é, acima de tudo, um ato de amor, paciência e respeito (Foto: Divulgação)

Cuidar da saúde bucal é essencial em todas as fases da vida, e nas crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), esse cuidado precisa ser ainda mais individualizado, respeitando as particularidades sensoriais, emocionais e comportamentais de cada criança.

A escovação dos dentes, quando feita de forma correta e com carinho, é a principal forma de prevenir problemas bucais, como o acúmulo da placa bacteriana — uma película pegajosa e invisível que se forma sobre os dentes — que, se não for removida diariamente, pode causar cáries e doenças gengivais.

Crianças com TEA podem apresentar maior sensibilidade tátil e resistência a estímulos na região da boca, o que torna o momento da escovação um verdadeiro desafio para pais e cuidadores. Além disso, hábitos alimentares seletivos e dificuldades na comunicação aumentam o risco para o desenvolvimento de cáries.

Por isso, o acompanhamento odontológico especializado e humanizado faz toda a diferença. Com paciência, ambientação e uso de técnicas de dessensibilização, é possível transformar o consultório em um espaço acolhedor e educativo. Sessões lúdicas, que priorizam o vínculo e o respeito ao tempo da criança, ajudam a reduzir o medo e promovem uma rotina de cuidado mais eficaz.

Orientar os pais sobre a escovação correta, o uso do fio dental e a importância do flúor é fundamental. Reforçar esses hábitos desde cedo contribui para prevenir doenças bucais e, principalmente, para garantir que essas crianças cresçam com conforto, bem-estar e autoestima.