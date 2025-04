A Santa Casa de Votuporanga promove, pelo terceiro ano consecutivo, o Encontro de Famílias Atípicas, um evento que tem mobilizado a cidade e região em torno do Transtorno do Espectro Autista

publicado em 03/04/2025

A Santa Casa de Votuporanga promove, pelo terceiro ano consecutivo, o Encontro de Famílias Atípicas, um evento que tem mobilizado a cidade e região em torno do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A edição de 2025 está marcada para o dia 30 de abril, das 8h às 12h, no Centro de Convenções, com inscrições limitadas até o dia 22 de abril.

O evento se consolidou como um importante espaço de acolhimento, informação e troca de experiências entre famílias, profissionais da saúde e educação.

Com uma programação rica e diversificada, o 3º Encontro contará com palestras de especialistas renomados e uma roda de conversa para ampliar a compreensão sobre o TEA.

Palestras: Dr. Antonio Seba Jr. (Pediatra) – "Distúrbios Gastrointestinais no Transtorno do Espectro Autista (TEA)" Dra. Deise Seba (Médica especialista em psiquiatria da infância e adolescência) – "TEA: Conhecer para Reconhecer" Roda de Conversa sobre Progressão do Autismo: Dr. Antonio Seba – Pediatra Dra. Deise Seba – Psiquiatra da infância e adolescência Dra. Ludmila Santis – Anestesista e mãe atípica Gabriela Caporalini – Estudante do 7º período de Psicologia, autista nível 1 de suporte com diagnóstico tardio Maraisa Rodrigues – Coordenadora de pronto atendimento e mãe atípica.

A iniciativa reforça a importância de um ambiente inclusivo e acessível para as famílias e pessoas com Transtorno do Espectro Autista, promovendo conhecimento e suporte emocional.

O Encontro de Famílias Atípicas se tornou uma referência na região ao trazer informações atualizadas e um espaço de escuta e partilha de vivências.

A Santa Casa de Votuporanga se destaca pela qualidade e humanização no atendimento, contando com protocolos definidos para o acolhimento de pessoas com TEA.

Foi o primeiro hospital a receber o Selo Todos Nós, concedido pela Associação Nacional para Inclusão de Pessoas Autistas. Essa conquista reconhece nossas boas práticas na construção de um ambiente acolhedor e igualitário, onde todas as pessoas são respeitadas, valorizadas e possuem as mesmas oportunidades com equidade.