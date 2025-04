Aberto a alunos, colaboradores e à comunidade em geral o NVC da Unifev abrange a Academia Unifev e o Laboratório de Avaliação Física e de Esforço

publicado em 03/04/2025

curso de Educação Física, promove uma ampla gama de atividades e oferece orientações sobre condicionamento físico para alunos, professores, colaboradores e comunidade local (Foto: unifev)

O Núcleo de Vivências Corporais (NVC) da Unifev, coordenado pelo curso de Educação Física, promove uma ampla gama de atividades e oferece orientações sobre condicionamento físico para alunos, professores, colaboradores e comunidade local. É um espaço moderno e completo para quem busca cuidar da saúde e do bem-estar.

O NVC é formado pela Academia, que foi totalmente remodelada no último ano, e conta com sala de musculação equipada com aparelhos modernos para diversos tipos de treinos e sala de fitness, ideal para aulas coletivas e atividades aeróbicas, e também pelo Laboratório de Avaliação Física e de Esforço, para acompanhamento personalizado dos resultados.

As atividades acontecem de segunda a sexta-feira. Para participar, é necessário preencher um questionário usado para coletar informações sobre o histórico de saúde, hábitos e metas do aluno (anamnese) e pagar uma taxa semestral. A inscrição é simples e pode ser feita pelo site unifev.edu.br/academia.

De acordo com o coordenador do curso de Educação Física, Prof. Me. Valter Brighetti, os inscritos passam por avaliações físicas, testes de força e mobilidade, para que o treinamento seja personalizado de acordo com suas necessidades. “Todas as atividades são supervisionadas por um profissional de Educação Física e estagiários, assegurando a qualidade do acompanhamento durante os treinos”, explicou.

Segundo Brighetti, o Núcleo é um complemento à formação acadêmica dos estudantes da graduação e oferece oportunidades para que vivenciem situações práticas que os prepararam para o mercado de trabalho, proporcionando um aprendizado mais abrangente e completo. “Nosso espaço é fundamental para o aprendizado prático dos alunos de Educação Física, tanto no bacharelado quanto na licenciatura. Eles têm a oportunidade de explorar diversas modalidades da cultura corporal de movimento, adquirindo conhecimento e experiência valiosos. Além do ensino, temos um forte compromisso com a responsabilidade social. Por meio de convênios e parcerias, utilizamos o NVC para atender entidades assistenciais do município, contribuindo para a saúde da comunidade”, completou.

Como ser atendido?

O NVC é aberto a alunos, docentes, colaboradores e comunidade.

Horário de atendimento:

Segunda a sexta-feira, das 6h às 19h

Localização: Bloco 5, Câmpus Centro