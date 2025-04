Fonoaudióloga Ana Paula Segura fala sobre a importância de dar oportunidades a profissionais autistas e como isso enriquece a prática terapêutica

publicado em 02/04/2025

Dra. Ana Paula Segura (Foto: Arquivo pessoal)

A inclusão de pessoas autistas no ambiente de trabalho vai muito além de um ato de gentileza; trata-se de uma oportunidade para transformar a percepção social sobre a neurodivergência. Ana Paula Segura, fonoaudióloga e proprietária de uma clínica especializada, compartilha sua experiência ao integrar uma funcionária autista em sua equipe e como isso impactou tanto a qualidade do atendimento quanto sua abordagem terapêutica.

“Percebi a importância de ter uma funcionária autista pelo simples privilégio de incluir no mercado de trabalho uma pessoa atípica. Isso fortaleceu ainda mais as abordagens terapêuticas que utilizamos com nossos pacientes”, conta Ana Paula. A presença de Stephany Luany Dos Santos Pontes sua secretária autista, foium marco para a clínica e também um aprendizado diário para todos os envolvidos.

Stephany desempenha um papel fundamental na recepção dos pacientes e no ambiente da clínica. “O principal papel de nossa secretária atípica é o manejo da socialização, equilíbrio e o fortalecimento da lógica de inclusão com a comunidade. Ela supre todas as necessidades de cada familiar e paciente que aqui se encontra, tornando a recepção ainda mais acolhedora”, explica Ana Paula. A interação de Stephany com os pacientes não é apenas funcional, mas também afeta positivamente a forma como a sociedade vê o autismo.

Segundo Ana Paula, a inclusão transformou a dinâmica da clínica e a forma como os pacientes e a sociedade lidam com o autismo. “Ter uma secretária autista mudou toda a forma de carinho e respeito na recepção do nosso consultório. Ela recebe o respeito da sociedade e, com suas habilidades, transforma a qualidade do atendimento a cada dia”, afirma a fonoaudióloga. Para ela, a presença de Stephany não só contribui para a qualidade do serviço, mas também promove uma visão mais inclusiva e respeitosa sobre a neurodivergência.

Apesar dos avanços, a inclusão de uma pessoa autista em um ambiente de trabalho traz desafios, e Ana Paula não esconde que superá-los foi um processo gradual. “O principal desafio foi propor desafios e trabalhos que fossem adequados às habilidades de Stephany, respeitando suas limitações. Mas nunca esquecemos que, juntos, superaríamos todos os obstáculos, um passo de cada vez”, diz ela. Essa postura de apoio e valorização das qualidades individuais da funcionária foi essencial para que a inclusão fosse bem-sucedida.

Por fim, Ana Paula deixa uma mensagem de incentivo a outros profissionais e familiares de pessoas autistas. “A inclusão no trabalho não é só benéfica para quem é inserido, mas também enriquece todos ao redor. Respeitar as diferenças e valorizar cada pessoa pelo que ela pode oferecer é o caminho para uma sociedade mais justa e acolhedora. Ter Stephany como secretária é um privilégio que a todos nós ensina o valor da oportunidade e do respeito”, conclui Ana Paula.

Essa experiência reforça que, ao proporcionar espaço para que pessoas autistas ocupem posições no mercado de trabalho, a sociedade como um todo ganha em aprendizado, respeito e qualidade de vida.

Rua Santa Catarina, 3606

@consultoriosegura