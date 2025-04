A iniciativa acontece no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado anualmente nesta data

A Igreja Amor & Família de Votuporanga realiza hoje um evento inédito na cidade: o primeiro Culto da Acessibilidade, denominado “Culto Azul”. A iniciativa acontece no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, comemorado anualmente nesta data. O encontro será realizado às 20h, na sede da Igreja, na avenida Wilson Foz, 4.965, no bairro San Remo.

Para um evento tão importante, a Igreja convidou a pastora Aline Santos, conhecida como "Pastora da Inclusão", que tem se destacado no meio evangélico por seu trabalho voltado para acessibilidade e inclusão de pessoas com necessidades especiais. Vinda do Rio de Janeiro-RJ, ela desenvolve um trabalho na capital fluminense e tem compartilhado seus conhecimentos por meio de cursos e palestras sobre o tema.

A Igreja Amor & Família estruturou um Ministério de Acessibilidade, liderado por Lilian Remanaschi e Juliana Nunes Favaretto, que tem promovido capacitações voltadas para a inclusão. Entre essas qualificações, está um curso realizado com a pastora Aline.

Lilian destaca a importância da iniciativa de hoje: “A pastora Aline tem sido referência no assunto dentro das igrejas. O trabalho que ela desenvolve é muito bonito, então a nossa Igreja tem buscado a iniciativa dela como modelo. O culto de hoje também é para destacar a importância da conscientização sobre o autismo”.

O Dia Mundial de Conscientização do Autismo é celebrado anualmente em 2 de abril e tem como objetivo aumentar a compreensão e a aceitação das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2007, essa data busca dar visibilidade às questões que envolvem o autismo, promovendo a inclusão, o respeito e o acesso a direitos fundamentais para aqueles que vivem com essa condição.

O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta a comunicação, a interação social e o comportamento, podendo se manifestar de diferentes formas e graus de intensidade. Muitas pessoas no espectro enfrentam desafios relacionados à educação, ao mercado de trabalho e à convivência social, e a falta de informação da sociedade pode contribuir para o preconceito e a exclusão. Por isso, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo é uma oportunidade para sensibilizar a população, estimular o diagnóstico precoce e garantir apoio às famílias e aos indivíduos autistas, incentivando políticas públicas e iniciativas que promovam um ambiente mais acessível e acolhedor para todos. A campanha frequentemente utiliza a cor azul como símbolo e mobiliza organizações, instituições e a sociedade em geral para eventos, palestras e ações de conscientização, reforçando a importância da empatia e do respeito à diversidade.