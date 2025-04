Diversos cursos da Instituição participaram do evento, considerado um dos maiores do Estado do MS

publicado em 04/04/2025

Unifev promoveu uma visita técnica à Tecnoagro 2025, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do norte e nordeste do Mato Grosso do Sul (Foto: Unifev)

O curso de Engenharia Agronômica da Unifev promoveu uma visita técnica à Tecnoagro 2025, uma das maiores feiras de tecnologia agrícola do norte e nordeste do Mato Grosso do Sul, realizada no município de Chapadão do Sul, MS, no último mês. Além dos alunos de Agronomia, participaram do evento estudantes de Administração, Ciências Contábeis, Engenharias Civil, de Computação, Elétrica, Mecânica e Medicina Veterinária.

Acompanhados pelos docentes de Agronomia, Prof. Dr. Epitácio José de Souza e Prof. Dr. Juliano Costa da Silva, os estudantes puderam conhecer o processo agroindustrial dos principais cultivos agrícolas explorados na região sul-mato-grossense, o que permitiu o contato e a identificação de tecnologias de ponta, as últimas tendências em soluções inovadoras e as oportunidades para o setor.

De acordo com Souza, responsável pelo projeto de extensão, a experiência em um grande evento proporcionou uma importante troca de informações técnicas e práticas. “Nossos alunos tiveram contato direto com as tecnologias mais avançadas do setor, vivenciando 'in loco' as técnicas mais inovadoras para o desenvolvimento de resultados mais eficientes”, ressaltou.