As inscrições para o Unifev Office podem ser feitas pelo site da Instituição no link unifev.edu.br/unifevoffice

publicado em 24/03/2025

A Unifev reafirma seu compromisso com o sucesso profissional de seus ex-alunos por meio do Unifev Office, um programa de coworking gratuito (Foto: Unifev)

A Unifev reafirma seu compromisso com o sucesso profissional de seus ex-alunos por meio do Unifev Office, um programa de coworking gratuito. E, dessa forma, abre as inscrições aos egressos dos cursos de Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Contábeis, Direito, Engenharias Civil, de Computação, Elétrica e Mecânica, Nutrição, Psicologia e Publicidade e Propaganda, formados a partir de 2022.As inscrições já podem ser realizadas pelo unifev.edu.br/unifevoffice Pelo Unifev Office, uma iniciativa do Núcleo do Egresso, é possível ter à disposição salas com mobiliário ergonômico, acesso à internet, sistema de ar-condicionado e infraestrutura com energia elétrica completa, nos câmpus Centro e Cidade Universitária. Além disso, a Instituição disponibiliza suporte profissional para auxiliar os usuários em suas necessidades, criando um ambiente colaborativo."Nosso objetivo principal é facilitar a transição dos ex-alunos para o mercado de trabalho, oferecendo um espaço onde eles possam estabelecer sua presença profissional e expandir suas redes de contato", destacou o coordenador do Núcleo, o Prof. Esp. Rafael Gregui.Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp da Central de Relacionamento (17) 3405-9990.