publicado em 24/03/2025

Neste sábado (29), o Centro Clínico SanSaúde se transforma em um espaço de acolhimento, amor e cuidado para mamães e papais em um momento único e especial. O evento Doce Espera, que já se consolidou como uma verdadeira fonte de apoio e conhecimento para futuras famílias, traz mais uma edição repleta de atividades que visam oferecer suporte emocional, orientação e cuidados durante a jornada da gravidez.

Criado com o propósito de proporcionar uma experiência humanizada e acolhedora, o Doce Espera busca reunir gestantes e seus acompanhantes para uma troca rica de informações e vivências, com o apoio de profissionais especializados. O evento vai além de palestras sobre gestação, parto e cuidados com o bebê, oferecendo uma abordagem carinhosa sobre os desafios e as maravilhas dessa fase tão intensa e transformadora.

As mamães e papais presentes terão a oportunidade de participar de momentos de interação com profissionais da área da saúde, além de desfrutarem de uma programação que inclui dicas valiosas sobre o desenvolvimento do bebê, o que esperar dos primeiros dias após o nascimento, como lidar com as mudanças emocionais e físicas da gravidez e muito mais.

"O Doce Espera nasceu da vontade de criar um espaço seguro e acolhedor onde as mamães e papais possam se sentir apoiados, orientados e preparados para a chegada do bebê. Cada edição do evento é pensada com muito carinho, para que os participantes saiam daqui mais tranquilos, confiantes e com uma rede de apoio pronta para acompanhar essa nova jornada da vida", explica Luana Prates, idealizadora do projeto.

O enfermeiro Nazir de Oliveira, com vasta experiência no atendimento a gestantes, irá conduzir uma palestra sobre a importância do pré-natal. Ele abordará também as diferentes vias de parto, explicando os aspectos essenciais para que as mamães se sintam mais preparadas para esse momento único. Além disso, ele dará orientações valiosas sobre os primeiros cuidados com o recém-nascido, proporcionando mais segurança aos pais sobre como lidar com as necessidades do bebê nos primeiros dias de vida.

Já a enfermeira Gessimária Ramos irá falar sobre aleitamento materno, orientando as mamães sobre a importância da amamentação, como garantir o sucesso nesse processo e como lidar com as possíveis dificuldades.

O psicólogo Igor Parise trará uma abordagem sensível e importante sobre os aspectos emocionais do pós-parto. Durante sua intervenção, ele abordará as mudanças psicológicas e emocionais que os papais e mamães podem enfrentar nesse período de transição, dando orientações sobre como lidar com as emoções e manter o equilíbrio mental para um cuidado mais saudável com o bebê e com a própria saúde emocional.