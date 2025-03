Evento na Câmara Municipal de Votuporanga reconhece a contribuição das mulheres na sociedade e na política

publicado em 29/03/2025

Na manhã desta sexta-feira, 28, a Câmara Municipal de Votuporanga realizou uma Sessão Solene para a entrega do Prêmio “Mulher Destaque – Maria Muro Pozzobon”. A cerimônia, conduzida pelo presidente da Câmara Daniel Davi e demais vereadores, homenageou a vice-presidente do Centro Social, Eliete Aparece Guilherme da Silva, pelo seu trabalho e dedicação à comunidade.

Durante o evento, o deputado estadual Carlos Eduardo Pignatari discursou sobre a relevância da presença feminina na política, destacando o papel fundamental das mulheres na construção de uma sociedade mais justa. Ele ressaltou a importância da mulher, especialmente no contexto político, onde ainda há muito a ser conquistado, e a necessidade de mais mulheres ocupando espaços de decisão.

A sessão solene contou também com uma importante palestra ministrada pela terapeuta Michelle Panaro, que abordou um tema muito interessante e oportuno voltada para as mulheres: Saúde Mental – A cura das feridas emocionais da mulher.