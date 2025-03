O sorteio na manhã deste sábado (29), na Concha Acústica, no centro de Votuporanga

publicado em 29/03/2025

A ganhadora foi a moradora do bairro Santa Luzia, Silvia Cazarin de 47 anos ganhou 10 mil reais de vale compras da campanha Votu Premiada (Foto: A Cidade)

Daniel Marques

Lançada no último dia 6, a campanha promocional "Votu Premiada” sorteou na manhã deste sábado (29) mais de R$ 20 mil em prêmios, incluindo um vale-compra de R$ 10 mil e outros 10 vales-compra de R$ 1 mil. O sorteio ocorreu às 10h, na Concha Acústica, no centro de Votuporanga. A ganhadora dos R$ 10 mil em vale-compras foi a moradora do bairro Santa Luzia, Silvia Andreia Cazarin, de 47 anos.



A campanha é realizada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e a Sicoob Credlíder com o intuito de alavancar as vendas no período pós-Carnaval, e que não conta com campanhas de datas comemorativas.



Os 11 vendedores responsáveis pelas compras sorteadas serão contemplados, recebendo vales-compras de R$ 300 cada.



“A Votu Premiada é uma nova roupagem da Liquida Votu, que é uma campanha tradicional aqui na cidade de Votuporanga. Ela está com um novo nome, mas com a mesma essência que é cobrir uma lacuna que existe entre Natal e o Dia das Mães, um período em que a gente não tem campanha com prêmios. Então, nós aproveitamos o Dia do Consumidor, 15 de março, para fazermos uma ação nesse período”, esclareceu a presidente da ACV, Natália De Haro.



Ganhadores



Andressa Aparecida Martins (premiada por baixar o APP da ACV)

Vales-compras de R$ 1 mil



Joana Bueno Peixoto (Santa Cruz)

Donizete Rúbio (Brasil EPI)

Érica Baldoíno (De Haro)

Suellen Gomes Almeida (Porecatu)

Rafael Pádula (Porecatu)

Kenedi Anderson dos Santos (Codivir)

Thamires Braga Beluci (Centro Óptico de Votuporanga)

Maria Aparecida Camilo Martins (Santa Cruz)

Luciene Souza (Santa Cruz)

Marizete Oliveira (Porecatu)

Vale-compra de R$ 10 mil



Silvia Andreia Cazarin (Lugery Moda Íntima)