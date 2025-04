Inspira PP reuniu estudantes da graduação que conheceram a realidade de quem trabalha diariamente no mercado dessa mídia

publicado em 31/03/2025

Inspira PP reuniu estudantes da graduação que conheceram a realidade de quem trabalha diariamente no mercado dessa mídia (Foto: Unifev)

O curso de Publicidade e Propaganda da Unifev promoveu o Inspira PP com o tema "Gestão de tráfego pago: estratégia e plataformas essenciais para o sucesso on-line”, na noite da última quinta-feira (27), com a realização de uma palestra com especialistas na área da comunicação.

O encontro, na startup da Cidade Universitária, reuniu estudantes de todos os períodos da graduação onde se mantiveram focados no universo e nas tendências de mercado das redes, com exemplos práticos vivenciados pelos palestrantes convidados.

Há mais de 10 anos, a jornalista e publicitária Poliane Castelhano dedica-se a mídias digitais, redação publicitária, planejamento estratégico e assessoria de imprensa, e contou para os alunos sobre a sua experiência diária. “Foi uma conversa muito interessante, principalmente para os alunos que trabalharão diretamente nessa área no futuro. E, ainda que não atuem nesta área, eles precisam saber o que é a gestão de tráfego pago para ter o repertório necessário para avaliar o resultado dos prestadores desse serviço em seus trabalhos”, explicou a comunicadora.

O publicitário Luis Yasaka é especialista em design gráfico e soma mais de 20 anos de experiência no ambiente digital, agregando ao seu currículo, desde 2023, a função de gestor de tráfego. “O tráfego pago é importantíssimo hoje em dia para a publicidade porque é uma mídia que completa o mix de soluções que o profissional pode oferecer no seu planejamento. Então é necessário que os alunos tenham contato com essa tecnologia e com esse tipo de estratégia”, destacou Yasaka.