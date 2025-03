A Clínica Protege Vacinas e Cuidados, localizada em Votuporanga, oferece aos pacientes um Centro de Infusão moderno, idealizado para a administração segura de medicamentos, seja por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea

publicado em 29/03/2025

Haline Morato Komatsu - Sócia proprietária e Diretora da Protege Vacinas e Cuidados, que conta com três unidades clínicas, em Jales, Fernandópolis e Votuporanga (Foto: Arquivo pessoal)

A Clínica Protege Vacinas e Cuidados, localizada em Votuporanga, oferece aos pacientes um Centro de Infusão moderno, idealizado para a administração segura de medicamentos, seja por via intravenosa, intramuscular ou subcutânea. Com esse serviço, é possível realizar tratamentos complexos sem a necessidade de internação hospitalar, garantindo conforto e a redução de riscos, como infecções hospitalares.

Segundo a enfermeira Haline Morato Komatsu, proprietária da PROTEGE, o Centro de Infusão foi desenvolvido para atender pacientes com doenças autoimunes, condições crônicas e outras especialidades médicas, como reumatologia, hematologia, neurologia, endocrinologia, gastroenterologia e pneumologia. O local é equipado com tecnologia de ponta e conta com uma equipe qualificada, que assegura o monitoramento contínuo dos pacientes durante todo o tratamento.

Além de permitir a realização de terapias específicas sem hospitalização, o Centro de Infusão oferece um ambiente tranquilo e acolhedor, com menos exposição a infecções e menor estresse. Essa abordagem inovadora traz benefícios como conforto, segurança e atenção personalizada, essenciais para o sucesso do tratamento de doenças como artrite reumatoide, esclerose múltipla e outras condições raras e crônicas.

"Nosso objetivo é proporcionar um atendimento eficaz, sem os riscos de um ambiente hospitalar, com o cuidado constante e em um espaço que favorece o bem-estar do paciente", afirma a enfermeira Haline Morato.

Em resumo, o Centro de Infusão da Clínica Protege Vacinas e Cuidados é a escolha ideal para pacientes que precisam de tratamentos especializados em um ambiente seguro, confortável e com um atendimento diferenciado, garantindo resultados positivos e um cuidado contínuo.

Vacina contra a gripe

A Clínica Protege Vacinas e Cuidados recebeu, nesta semana, um novo estoque da vacina contra a gripe, garantindo proteção para toda a população a partir dos seis meses de vida. Com a chegada desse novo lote, o espaço reforça a importância da imunização como forma de prevenção contra complicações causadas pelo vírus influenza.

A vacina oferecida protege contra quatro sorotipos do vírus, proporcionando uma barreira eficaz contra as principais variantes da gripe em circulação. A vacinação é essencial para reduzir o risco de hospitalizações e agravamento da doença, especialmente entre grupos mais vulneráveis, como crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Proteger-se contra a gripe significa cuidar de si e de quem está ao redor, evitando a disseminação do vírus e contribuindo para a saúde coletiva. “Não deixe para depois, aproveite a oportunidade para se vacinar e fortalecer sua imunidade contra a gripe”, observou Haline.