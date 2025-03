Em uma tarde de muita reflexão e alegria, a instituição reuniu alunos, familiares e educadores para celebrar e reforçar a importância da inclusão social.

publicado em 25/03/2025

Na tarde da última sexta feira (21), a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia Mundial da Síndrome de Down (Foto: A Cidade)

Na tarde da última sexta feira (21), a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de Votuporanga promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia Mundial da Síndrome de Down, com foco na conscientização sobre a importância de valorizar as capacidades e o potencial de cada indivíduo com a síndrome. O evento teve como objetivo reforçar a inclusão dessas pessoas na sociedade, destacando o respeito às suas contribuições.

A coordenadora pedagógica da Apae, Sônia Catarina Amâncio, ressaltou a importância da interação entre famílias e escola, incentivando os familiares a conhecerem o trabalho da instituição. “Devemos celebrar todos os dias e mostrar que os alunos conseguem desenvolver várias coisas”, afirmou Sônia.

Os alunos participaram de atividades especiais, como um delicioso café da tarde e uma aula de Tai Chi Chuan, ministrada pelo educador social André Castanheira. A atividade foi adaptada para os alunos, promovendo relaxamento e integração. "É uma prática tranquila, feita devagar, e os alunos se envolvem totalmente", explicou Castanheira.