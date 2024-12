A pequena skatista, Ana Flor Campoli Audi, de apenas sete anos, vai representar Votuporanga, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Street Skateboarding

publicado em 04/12/2024

No ano passado a atleta foi campeã paulista e ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A pequena skatista, Ana Flor Campoli Audi, de apenas sete anos, vai representar Votuporanga, mais uma vez, no Campeonato Brasileiro Sub-16 de Street Skateboarding, organizado pela Confederação Brasileira de Skateboarding (CBSK), que ocorrerá de 13 a 15 de dezembro, em Natal, no Rio Grande do Norte. Além de levar o nome da cidade, Ana Flor também representará o Estado de São Paulo.

Em 2023, a atleta foi campeã paulista e ficou em quinto lugar no Campeonato Brasileiro, realizado em Belém do Pará. Neste ano, sagrou-se vice-campeã paulista na categoria infantil, em São Paulo, e, agora, segue para mais este importante desafio em Natal.

Ana Flor e sua irmã Melissa Audi, de 10 anos, vêm colecionando títulos quando o assunto é skate. Segundo os pais, o esporte faz parte da vida das meninas desde os primeiros passos. “A Ana Flor começou a andar com nove meses e com apenas um ano já ficava em cima do skate e a Melissa com dois anos já brincava com o skate também”, comenta com o orgulho o pai, Fábio Audi.

A jovem atleta recebe o apoio da Prefeitura de Votuporanga, através da Secretaria de Esportes e Lazer, em parceria com outras instituições como a Unifev, por exemplo.