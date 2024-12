A Prefeitura de Votuporanga iniciou nesta semana a série de audiências públicas de prestação de contas das Secretarias Municipais na Câmara de Votuporanga

publicado em 05/12/2024

Primeiras audiências públicas já foram realizadas na Câmara Municipal; prestação de contas segue até o próximo dia 12 (Foto: Redes sociais)

Da redação

A Prefeitura de Votuporanga iniciou nesta semana a série de audiências públicas de prestação de contas das Secretarias Municipais na Câmara de Votuporanga. Um projeto chegou a tentar derrubar a obrigatoriedade de tais apresentações da Lei Orgânica, mas foi rejeitado pela maioria dos vereadores e as audiências seguem até o próximo dia 12.

As primeiras apresentações dos balanços das ações realizadas durante o ano de 2024 foram conduzidas pela presidente do Fundo Social, Rose Seba e da coordenadora da Controladoria, Fabiana Lopes, respectivamente. Todas as apresentações são abertas ao público e realizadas na Câmara Municipal de Votuporanga e com transmissão pelo Youtube.

Agenda

As audiências continuam hoje com apresentação da Procuradoria Geral do Município, às 9h; Assistência Social e Desenvolvimento Social, 10h; Administração será a partir das 14h e, finalizando esse dia, Serviços Urbanos às 15h.

Amanhã, o início será às 9h com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico; em seguida, às 10h, da Educação; e a última, do Instituto de Previdência do Município de Votuporanga (Votuprev), está programada para iniciar às 14h.

A Secretaria de Esportes e Lazer abre a agenda da próxima semana, na segunda-feira (10), a partir das 9h; após, às 10h, será a vez da Fazenda apresentar a prestação de contas; no período vespertino será a vez da secretaria de Governo e Obras Públicas, às 14h e 15h, respectivamente.

No dia seguinte, terça-feira (11), ocorrerão quatro apresentações, às 9h, 10h, 14h e 15h, sendo Planejamento Urbano e Habitação, da Saúde, Transparência e Gabinete Civil e também de Trânsito, Transporte e Segurança, respectivamente.