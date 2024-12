Os indivíduos foram presos pela Polícia do Município de Valentim Gentil com o auxílio da Polícia Civil de Minas Gerais, por Estelionato Eletrônico e Associação Criminosa no estado mineiro

publicado em 06/12/2024

Polícia de Valentim Gentil prende três indivíduos por estelionato eletrônico e associação criminosa (Foto: Divulgação)

A Delegacia de Polícia do Município de Valentim Gentil, com auxílio da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, prendeu, na última quarta-feira (4), três indivíduos, identificados como J.S.F, M.V.O.S e W.A.A., suspeitos de se associarem criminosamente para o cometimento de estelionato eletrônico.No dia 22 de outubro de 2024, os criminosos negociaram a compra de 02 climatizadores, avaliados em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais) de um estabelecimento empresarial da cidade de Valentim Gentil, por meio das redes sociais, utilizando dados de terceiros.De acordo com a investigação, os criminosos providenciaram o transporte para a cidade de Ituiutaba-MG, local onde residem. Em seguida, cancelaram a compra, restando a empresa em prejuízo.Foram cumpridos 3 mandados de prisões temporárias e 4 mandados de busca e apreensão, com auxílio da Polícia Civil do Município de Ituiutaba-MG.Os climatizadores não foram recuperados, entretanto, os suspeitos ficaram presos no Estado de Minas Gerais, onde permanecerão à disposição da Justiça.Denuncie suspeitas ao 190 ou Delegacia localVerifique autenticidade de compradores onlineUtilize plataformas segurasDenuncie suspeitas ao 190 ou Delegacia local.