publicado em 11/12/2024

Fausto Pinato concedeu entrevista a João Carlos Ferreira ao lado do vereador do PP, Marcão Braz e do empresário Valmir Dornelas (Foto: Assessoria)

Franclin Duarte

O deputado federal Fausto Pinato (PP), que cumpriu agenda em Votuporanga no início desta semana, para receber o título de “Cidadão Votuporanguense”, concedeu entrevista exclusiva à Cidade FM e não fugiu das polêmicas. O parlamentar falou do projeto da “Escala 6X1”, da anistia aos envolvidos no “8 de janeiro”, da polarização entre direita e esquerda e disse que o clima no país está tenso, porque a política hoje está sendo feita por personagens e não personalidades.

Com base eleitoral em Fernandópolis, Pinato há anos tem trabalhado no que ele chama de pacificação da região, deixando para trás as antigas rivalidades, o que foi coroado, inclusive, com o título que lhe foi outorgado agora pela Câmara Municipal. Justamente por conta deste trabalho e da aproximação com personalidades locais, como é o caso do presidente do diretório local do PP, o empresário Valmir Dornelas, é que o deputado conquistou abertura e votos no município.

Durante sua passagem pela cidade, Fausto Pinato visitou a Santa Casa, onde foi recebido pela diretoria do hospital, e pela Casa da Criança, além de participar de reuniões com lideranças políticas e com o prefeito Jorge Seba (PSD). Na Cidade FM, o parlamentar foi recebido pelo diretor do Grupo Cidade de Comunicação, João Carlos Ferreira, a quem concedeu entrevista.

Questionado sobre o clima em Brasília, o deputado disse que a situação é preocupante e muito por conta da polarização entre direita e esquerda. “Hoje temos amigos brigando, pai e filho sem se falar, onde essa questão de esquerda e direita virou praticamente uma seita. Precisamos pacificar mais a política, ter diálogo e discordar de forma aguerrida, só que com respeito”, disse.

Sobre a recente discussão a respeito do projeto pelo fim da “Escala 6X1”, o parlamentar da região, que assinou a proposta, afirmou que é preciso ter coragem de levar as propostas para discussão.

“Quando a gente assina não quer dizer que estamos concordando, mas sim para levar o tema para discussão. Hoje em dia, no parlamento, o pessoal só quer ‘lacrar’, mas nós temos que levar esse tema para discussão, assim como temos que enfrentar o tema da internet, o tema do aborto, então quando a gente assina é justamente para ter discussão. O que temos hoje é que quando a esquerda fala alguma coisa a ultradireita já é contra, quando a ultradireita fala, a esquerda é contra, quando na verdade é preciso debater, ouvir o empresário, o empregado e no final trazer um texto equilibrado para que possamos avançar”, pontuou.

Já ao ser questionado em relação a interferência do STF no Congresso Nacional, Pinato afirma que o problema está associado justamente à eleição de políticos de internet, que ele chama de personagens, e não de personalidades.

“O Parlamento não legisla e o Judiciário acaba interferindo. É como a questão do 6X1, temos que levar para plenário, quem tiver voto ganha, quem não tiver perde, mas nós temos que tirar esse assunto da frente. O que acontece é que fica a discussão e não coloca para votar, aí vai um partido e judicializa, ou seja, estão puxando a interferência do judiciário lá para dentro. Se está tendo interferência entre os poderes é graças aos personagens que estão sendo eleitos, os campeões de internet, que na verdade não querem resolver, querem apenas deixar a polêmica no ar, pois dá curtida no Instagram e no Facebook e gera voto. Se hoje estamos tendo interferência é porque estamos tendo personagens na política e não personalidades”, completou.

Por fim, em relação à anistia aos envolvidos no “8 de janeiro”, onde houve invasão e depredação ao prédio dos Três Poderes, Fausto Pinato acredita que muitas das pessoas que estavam lá foram induzidas e nem sabiam que estavam cometendo crimes.