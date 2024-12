A inauguração ocorreu na manhã do último sábado e contou com vários convidados coffee break, sorteio de brindes e muita animação

publicado em 03/12/2024

A Neto Multimarcas, tradicional concessionária de veículos seminovos de Votuporanga, acaba de inaugurar um novo endereço na esquina das ruas Sergipe e Paraíba, bem no coração da cidade (Foto: A Cidade)

A Neto Multimarcas, tradicional concessionária de veículos seminovos de Votuporanga, acaba de inaugurar um novo endereço na esquina das ruas Sergipe e Paraíba, bem no coração da cidade. Conhecida por sua excelência no atendimento e a qualidade dos veículos que oferece, a mudança marca uma nova fase para a empresa, que agora conta com um espaço ainda maior e em uma localização privilegiada.

A inauguração ocorreu na manhã do último sábado e contou com vários convidados coffee break, sorteio de brindes e muita animação.

O proprietário Antônio Pagliarani Neto, figura admirada em Votuporanga por sua lealdade, transparência e honestidade, está confiante de que o novo endereço trará ainda mais benefícios para os clientes. A mudança foi cuidadosamente planejada para oferecer uma experiência superior aos consumidores que já reconhecem a Neto Multimarcas como sinônimo de confiança.

“Novos ares, espaço maior, mais conforto e visibilidade”, destacou Neto ao comentar sobre a inauguração do novo espaço. Ele acrescentou que a nova sede é uma resposta ao crescimento contínuo da empresa, que sempre buscou atender os clientes com o máximo de dedicação e profissionalismo.

“Buscamos sempre fazer tudo de forma correta e o resultado é que a Neto Multimarcas não para de crescer. Agora, com este novo e excelente espaço, seguimos prontos para continuar atendendo bem nossos clientes”, enfatizou o empresário.

A mudança reforça o compromisso da Neto Multimarcas em oferecer um ambiente mais confortável e uma vitrine mais visível para os veículos seminovos de qualidade que comercializa. O novo endereço proporciona maior facilidade de acesso e uma estrutura preparada para receber os clientes com ainda mais comodidade.