publicado em 03/12/2024

Ação vai além de uma simples refeição, ela busca valorizar a alimentação escolar como um elemento fundamental no desenvolvimento dos estudantes (Foto: A Cidade)

Na última sexta-feira todas as escolas municipais de ensino infantil e fundamental, assim como as escolas estaduais, celebraram o ano letivo com um cardápio especial. Esta ação teve como objetivo tornar o dia ainda mais significativo, proporcionando aos alunos uma refeição especial e criando um ambiente festivo e acolhedor.

O cardápio preparado para a ocasião foi composto por arroz com cenoura ralada, creme de milho, carne em iscas acebolada, mandioca com molho branco, muçarela e tomate, além de suco de uva/laranja. A refeição, saborosa e nutritiva, foi pensada com carinho para agradar ao paladar dos estudantes, reforçando a importância da alimentação escolar.

A ação vai além de uma simples refeição. Ela busca valorizar a alimentação escolar como um elemento fundamental no desenvolvimento dos estudantes. A alimentação escolar é tratada com muito carinho e respeito, e a preparação de pratos especiais reflete o cuidado que a Secretaria da Educação, por intermédio do Setor de Alimentação Escolar, tem com a saúde e o bem-estar dos alunos.