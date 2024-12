Empreendedores de Votuporanga e região têm uma chance de encerrar 2024 com o pé direito e começar 2025 formalizados

publicado em 06/12/2024

Empreendedores de Votuporanga e região têm uma chance de encerrar 2024 com o pé direito e começar 2025 formalizados. O Escritório Regional do Sebrae-SP está com inscrições abertas para um curso gratuito que ensina os caminhos para a formalização de negócios. A oficina “Comece a planejar a formalização do seu negócio” será realizada de forma on-line no dia 10 de dezembro, às 19h, e todos os participantes receberão certificado.

A iniciativa é voltada para profissionais que desejam sair da informalidade e entender melhor os benefícios e obrigações de atuar como um negócio formal. O curso, com duração de duas horas, abordará desde os riscos da informalidade até as vantagens de se formalizar, detalhando os tipos de empresas — como MEI (Microempreendedor Individual), ME (Microempresa) e EPP (Empresa de Pequeno Porte).

Os participantes também terão acesso a um guia prático para a formalização, com orientações sobre os registros necessários em órgãos competentes e detalhes da legislação voltada aos pequenos negócios.

“Queremos capacitar os empreendedores para que estejam preparados não apenas para legalizar suas atividades, mas também para crescer com segurança e confiança no mercado”, afirma o gerente regional do Sebrae-SP Marcos José Amâncio.