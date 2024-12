Votuporanga se prepara para um momento mágico e repleto de alegria. A tradicional chegada do Papai Noel acontece hoje, marcando o início da abertura do comércio em horário especial neste período natalino na cidade

publicado em 11/12/2024

Haverá fechamento da rua Amazonas no trecho entre as ruas Itacolomi e Alagoas com trânsito exclusivo para pedestres (Foto: ACV)

Daniel Marques

Votuporanga se prepara para um momento mágico e repleto de alegria. A tradicional chegada do Papai Noel acontece hoje, marcando o início da abertura do comércio em horário especial neste período natalino na cidade. O Bom Velhinho será recebido com festa e muita animação, em uma carreata que promete encantar as crianças.

A carreata tem início às 18h, com a saída da Faria Veículos, localizada na zona Norte. O percurso atravessará as principais ruas da cidade, oferecendo aos moradores a oportunidade de saudar o Papai Noel. Além disso, o desfile exibirá o carro 0km que será sorteado na Campanha de Natal, promovida pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV) em parceria com a Faria Veículos.

A chegada do Bom Velhinho está prevista para as 20h, na Praça da Concha Acústica, no coração da cidade. No local, o Papai Noel será recebido pelo prefeito Jorge Seba, que fará a entrega simbólica da chave da cidade, marcando oficialmente o início das comemorações natalinas.

A partir de hoje, as lojas estarão abertas das 9h às 22h, oferecendo mais tempo para os consumidores aproveitarem as promoções e realizarem suas compras de fim de ano.

A Campanha de Natal da ACV e Faria Veículos distribui mais de R$ 110 mil em prêmios para quem comprar nas lojas participantes e preencher os cupons durante o mês de dezembro. O grande sorteio acontecerá no dia 4 de janeiro de 2024, sendo o Volkswagen Polo 0km a principal atração entre os prêmios. “Traga sua família e participe desse momento mágico que vai iluminar o Natal de Votuporanga. Venha viver a magia do Natal com a gente!”, convida a Associação Comercial.

Horários

O mês de dezembro terá os sábados (14 e 21) com atendimento das 9h às 18h; nos dias de semana, de 11 a 13 e 16, 20 e 23 será das 9h às 22h; na terça-feira, véspera do Natal será das 9h às 16h; na quinta-feira, dia 26, pós-Natal, será das 13h às 18h; o sábado, dia 28, será das 9h às 13h, e na terça-feira (31), véspera do Ano Novo, das 9h às 16h. No dia 2 de janeiro, o atendimento recomeça às 13h e segue até 18h.

Trânsito interditado

Haverá fechamento da rua Amazonas no trecho entre as ruas Itacolomi e Alagoas com trânsito exclusivo para pedestres, entre 18h e 22h nos dias da semana. Portanto, veículos não estão autorizados a percorrer a via nesse período.

