publicado em 07/11/2024

Os interessados poderão escolher entre cursos de diversas áreas do conhecimento (Foto: Unifev)

Novembro é o mês oficial da Black Unifev, uma campanha especial de descontos voltada para interessados em ingressar nos cursos de graduação presencial da Instituição. De 1º a 29 de novembro, os futuros universitários que se matricularem poderão aproveitar o desconto de até 40% em todo o curso.

Segundo a supervisora do departamento de comunicação e marketing do Centro Universitário, Graziele de Marchi, os descontos deste período são imperdíveis. “Para quem deseja iniciar no ensino superior com condições financeiras facilitadas, o mês de novembro na Unifev é perfeito”, destacou.

Para o supervisor do departamento comercial, Sidnei Xavier Junior, a ação visa viabilizar a missão da Unifev de tornar o ensino de qualidade cada vez mais acessível. “A Unifev busca com essa campanha apoiar o ingresso de novos talentos à faculdade, oferecendo suporte financeiro, que é um fator muito relevante desde o início”, explicou.

Os interessados poderão escolher entre cursos de diversas áreas do conhecimento, exceto Medicina, com acesso a infraestrutura completa, laboratórios modernos e corpo docente altamente qualificado.

Para saber mais sobre a Black Unifev, os futuros alunos podem acessar o site unifev.edu.br/vest25 ou entrar em contato diretamente com a Central de Atendimento ao Aluno pelo WhastApp (17) 3405 – 9990.

Infraestrutura

Considerada uma das instituições mais modernas e bem equipadas da região, a Unifev possui cerca 40 mil m² de área construída, dividida em dois campi: Centro e Cidade Universitária.

Para um completo aprendizado, o aluno Unifev possui à sua disposição salas tecnológicas e climatizadas, auditórios amplos, cerca de 40 laboratórios, clínicas e núcleos, além de três bibliotecas físicas e duas virtuais (Pearson e Minha Biblioteca), que disponibilizam mais de 100 mil títulos, entre livros e periódicos.

E a Unifev segue crescendo com os seus mais recentes investimentos: o Complexo Poliesportivo, o Centro de Especialidades em Medicina Veterinária (Cevet), o Complexo Jurídico e a Incubadora de Startups.

Com 13.471,05 m² de área útil construída, o Complexo compreende piscinas aquecidas, quadra esportiva, quadra de voleibol de areia, sala de avaliação física, espaço para prática do judô, pista de atletismo, campo de futebol e locais de convivência e banho, entre outros ambientes.