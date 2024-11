Promovido pelo Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga, evento ocorrerá de forma on-line e gratuita

publicado em 08/11/2024

O curso ocorrerá no dia 12 de novembro e vai oferecer técnicas atualizadas e estratégias digitais que prometem potencializar o alcance e os lucros nesta data de grande apelo comercial (Foto: Sebrae-SP)

O Escritório Regional do Sebrae-SP em Votuporanga irá realizar um curso gratuito para os pequenos empreendedores da cidade e da região que desejam otimizar suas vendas durante a Black Friday. O curso ocorrerá no dia 12 de novembro e vai oferecer técnicas atualizadas e estratégias digitais que prometem potencializar o alcance e os lucros nesta data de grande apelo comercial.

A programação do evento inclui abordagens práticas para aproveitar ferramentas que são tendência no mercado digital. Entre os tópicos, está a criação de uma conta no WhatsApp Business para fortalecer a relação com clientes e impulsionar vendas diretas. O curso também orientará sobre o uso de anúncios no TikTok, mostrando como captar a atenção do público em uma das plataformas mais populares do momento.

De acordo com o consultor de marketing do Sebrae-SP, Guilherme Lui, o objetivo é não apenas ensinar ferramentas, mas também fomentar a visão estratégica sobre o potencial da Black Friday. “Essa é uma oportunidade para ajudar os pequenos negócios a entenderem que, mais do que oferecer descontos, eles podem estruturar uma operação mais robusta e lucrativa”, disse Guilherme.

Além disso, o Sebrae-SP oferecerá insights sobre a produção de vídeos profissionais utilizando o ChatGPT como suporte para roteiros e estratégias de comunicação. Com o uso inteligente dessas ferramentas, o empreendedor poderá aprimorar o conteúdo visual de suas campanhas e engajar de forma mais eficaz seu público-alvo.