publicado em 26/11/2024

Nova edição do projeto “Rumo ao Natal” contempla mais de 90 municípios paulistas; um deles é Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A magia está no caminho! A Rumo, responsável pela operação da linha ferroviária que corta a região, promove mais uma edição do tão aguardado "Rumo ao Natal”, em parceria com o Ministério da Cultura. A programação chega a Votuporanga no próximo dia 4, com o famoso “trem iluminado’, a partir das 19h.

Com a presença do Papai Noel e um projeto gráfico reformulado, o trem iluminado da Rumo vai levar a magia do natal a mais de 90 municípios de São Paulo. As locomotivas C30-7, General Electric Transportation, sendo uma da Rumo e outra da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, percorrerão mais de 1.900 quilômetros no interior, no litoral e na capital. No total, foram utilizados mais de 1.500 metros de fitas LED na decoração do trem.

“As pessoas nos escrevem o ano todo pedindo mais detalhes sobre a programação de natal, pois há muita expectativa sobre a passagem dos trens iluminados. Para nós, é gratificante proporcionar momentos especiais às comunidades que convivem com a nossa operação, estreitando vínculos e criando memórias afetivas entre a família Rumo e as famílias que irão prestigiar o trem’’, destaca Tatiana Montório, coordenadora de Performance Social da Rumo.

Espetáculos culturais

Para abrilhantar ainda mais a chegada do trem, a Secretaria de Cultura e Turismo de Votuporanga, a exemplo do que fez no ano passado, está preparando uma programação de atrações culturais para receber as famílias que forem ver a locomotiva.

Cuidados

Para que todos possam assistir à passagem do Rumo ao Natal em segurança, a empresa orienta sobre alguns cuidados essenciais:

- Mantenha distância segura de 15 metros da linha férrea antes, durante e após a passagem do trem; escolha um local seguro para registrar suas selfies e imagens; nunca tente tocar ou subir nas locomotivas ou vagões, mesmo que estejam parados; atenção redobrada às crianças. Pais e responsáveis devem mantê-las em segurança.

Rumo ao Natal

O evento é uma realização do Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, com patrocínio da Rumo; Apoio da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária (ABPF), Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS) e MRS Logística; Produção do Instituto Acerte e Projetos com Incentivo.

