O bazar conta com uma variedade de itens artesanais, incluindo toalhas de banho, toalhas de mesa, entre outras peças

publicado em 06/11/2024

Os produtos são vendidos a preços acessíveis, e todo o valor arrecadado será revertido para ajudar a manter os serviços oferecidos pela Associação (Foto: Divulgação)

Daniel Marques

daniel@acidadevotuporanga.com.br

A Associação Beneficente Irmã Elvira, reconhecida em Votuporanga por sete décadas de trabalho solidário, iniciou ontem, mais uma edição do tradicional Bazar do Artesanato. A ação, que acontece até o próximo sábado, 9 de novembro, abre as portas diariamente das 9h às 18h e ocorre na rua Mato Grosso, 3.420 (perto da rua Amazonas).

O bazar conta com uma variedade de itens artesanais, incluindo toalhas de banho, toalhas de mesa, panos de copa, artigos natalinos, lugares americanos e diversas outras peças cuidadosamente confeccionadas. Os produtos são vendidos a preços acessíveis, e todo o valor arrecadado será revertido para ajudar a manter os serviços oferecidos pela Associação. A ação conta com o apoio da A Joia Ótica e Relojoaria.

A Associação Beneficente Irmã Elvira é um exemplo de entidade assistencial em Votuporanga. Fundada em 3 de setembro de 1954, são 70 anos de serviços prestados em dois braços de trabalho: a Educação Infantil, ligada à Secretaria de Educação, e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, ligado à Secretaria de Assistência Social.

A entidade é uma associação civil, sem fins lucrativos, de duração indeterminada e área de atuação em todo o território de Votuporanga. Tornou-se Centro de Educação Infantil (CEI) em 2002, contando com o atendimento de crianças de 6 meses a 3 anos de 11 meses.

Com a finalidade de colaborar com desenvolvimento integral da criança, a Educação Institucional visa à primeira infância, contribuindo com a complementação ou implantação de práticas educativas de qualidade que possam promover e ampliar as condições necessárias para o exercício da cidadania das crianças.

As crianças são divididas em turmas, iniciando com o Berçário II (1 ano a 2 anos), passando pelo Maternal I (2 anos a 3 anos) e concluindo no Maternal II (3 anos a 3 anos e 11 meses) com uma média anual de 72 crianças. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, no período das 7h às 17h. As crianças recebem cinco refeições: café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. São desenvolvidas atividades pedagógicas, por meio do desenvolvimento e estimulação de potencialidades das crianças de acordo com sua faixa etária. As atividades lúdicas oferecidas aos pequenos visam a socialização e recreação, desenvolvendo os valores sociais e noções das relações em sociedade e grupo.

Organização de Sociedade Civil

Já a Organização de Sociedade Civil tem por finalidade o atendimento assistencial às crianças e suas respectivas famílias, de forma gratuita, continuada, permanente e planejada, objetivando a convivência social, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, a defesa e a garantia de seus direitos.

A Associação oferta ações socioassistenciais da Proteção Social Básica – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, projeto que proporciona a prevenção da ocorrência de situações de vulnerabilidade social e riscos como: exclusão social, alienação, diferentes formas de violências, fragilização de vínculos, entre outras, possibilitando contribuir no enfrentamento diário, na prevenção e na promoção da criança e sua família.