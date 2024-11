No último sábado e na segunda-feira (11), a Santa Casa de Votuporanga promoveu um importante curso de reanimação neonatal, voltado para médicos, enfermeiros e fisioterapeutas que atuam nas áreas de UTI Neonatal, Centro Obstétrico e Maternidade da instituição

publicado em 14/11/2024

A capacitação teve como objetivo aprimorar os conhecimentos e as habilidades dos profissionais no atendimento a recém-nascidos que necessitam de cuidados imediatos ao nascer (Foto: Santa Casa)

A responsável pela UTI Neonatal da Santa Casa e instrutora do programa de reanimação neonatal, Dra. Lara Galvani Greghi, foi a responsável pela condução da formação. Com vasta experiência na área, Dra. Lara enfatizou a importância de ações rápidas e eficazes no momento do parto, visando garantir a estabilidade e a vida do bebê logo após o nascimento. O curso abordou técnicas de reanimação neonatal, desde as manobras de ressuscitação até o manejo adequado de complicações respiratórias, que são essenciais para a redução da mortalidade neonatal.

Além da parte teórica, os participantes tiveram a oportunidade de realizar treinamentos práticos, utilizando recursos modernos que simulam situações de emergência na sala de parto. Além disso, teve estudo de caso. A iniciativa reforça o compromisso da Santa Casa de Votuporanga com a qualidade no atendimento neonatal e a constante atualização dos seus profissionais.

O curso também proporcionou um espaço para troca de experiências entre os participantes, fortalecendo o trabalho em equipe e a integração entre os setores da UTI Neonatal, Centro Obstétrico e Maternidade. A capacitação tem certificação pela Sociedade Brasileira de Pediatria, através do programa de reanimação neonatal, e é mais um passo no compromisso da Santa Casa em oferecer cuidados de excelência aos seus pacientes e garantir a segurança dos recém-nascidos e das mães.