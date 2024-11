Iniciativa da Comunidade São Francisco de Assis é um motor de transformação social e esperança para o futuro

publicado em 28/11/2024

Em parceria com a Prefeitura, a entidade atende 30 crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 17 anos, oferecendo atividades esportivas (Foto: Arquivo pessoal)

Da redação

Votuporanga é reconhecida por diversos títulos, como a Capital da Educação, a cidade das oportunidades e desenvolvimento, entre outros. Além disso, também tem uma forte ligação com o futebol, consolidada por meio do CAV (Clube Atlético Votuporanguense), que em 2024 conquistou vaga na Série A2 do Campeonato Paulista e na Copa do Brasil. Com um dos estádios mais modernos do país, a Arena Plínio Marin, Votuporanga se prepara para sediar novamente a Copa São Paulo de Futebol Júnior em 2025, reafirmando sua estrutura e organização, fatores que movimentam a economia local e regional.

Mas o futebol na cidade não se limita aos campos profissionais. Um projeto inovador, desenvolvido pela Comunidade São Francisco de Assis, está transformando vidas na zona Sul de Votuporanga. Em parceria com a Prefeitura, a entidade atende 30 crianças e adolescentes, com idades entre 8 e 17 anos, oferecendo atividades esportivas e acompanhamento social.

O impacto positivo foi tão grande que o projeto expandiu para atender mais dez jovens além do planejado. "A zona Sul apresenta altos índices de vulnerabilidade social e o projeto resgata crianças e jovens, oferecendo oportunidades e afastando-os de riscos como o uso e tráfico de drogas e, consequentemente, a criminalidade", disse a presidente da entidade, Luzia de Souza Pupim.

As atividades, realizadas duas vezes por semana, são coordenadas por uma equipe de educadores sociais e oficineiros, com um plano de trabalho que vai além do esporte, identificando as demandas das famílias e promovendo encaminhamentos para a rede de proteção.

Para Larissa Giovanini, assistente social responsável, o projeto simboliza a concretização de sonhos. "Testemunhar a transformação das pessoas envolvidas é indescritível. Nós, assistentes sociais, temos uma 'varinha mágica' que transforma vidas, algo que é a essência da nossa profissão”, destacou.

O professor Fabiano Ferreira Elizeu, que lidera as atividades esportivas, reforça os múltiplos benefícios da iniciativa. "Trabalhamos não só a prática esportiva, mas também o desenvolvimento de cidadania, autonomia e inclusão social, ampliando o universo cultural e informacional dos jovens", pontuou.

A visão de impacto é compartilhada por Luciana Rodrigues Torres, mãe de Samuel Rodrigues Torres, 12 anos, um dos participantes do projeto. Professora na rede municipal, ela destaca como a iniciativa inspirou os alunos, melhorando não apenas o desempenho esportivo, mas também o caráter e a aprendizagem.