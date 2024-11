A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu em flagrante um homem de 47 anos por tráfico de drogas

publicado em 06/11/2024

Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína, dinheiro, maconha e materiais do tráfico (Foto: Divulgação)

A Polícia Civil de Fernandópolis, por meio da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), prendeu em flagrante um homem de 47 anos por tráfico de drogas. A ação ocorreu na tarde de ontem.

A operação ocorreu no bairro São Lucas, zona oeste da cidade, após a Justiça expedir um mandado de busca e apreensão. Na casa do suspeito, os policiais encontraram uma grande quantidade de cocaína, duas balanças de precisão, dinheiro, maconha e materiais utilizados para embalar as drogas.