publicado em 26/11/2024

Célia Diniz tem largo histórico de serviços prestados à divulgação do Espiritismo, autora do livro “ Vencendo a Dor da Morte”, sendo mãe de três filhos e tendo dois deles desencarnados na infância.É uma das mães interpretadas no filme “ As mães de Chico Xavier”, que levou grande público aos cinemas, se tornando referência na superação da dor pela desencarnação de filhos.Célia Diniz, presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, fará palestra em Votuporanga no dia 26 de novembro, no Centro Espírita “Humberto de Campos”, Rua Acre, 4034, no dia 27, no Centro Espírita “Emmanuel”, Rua Tiete, 3779 e no dia 28, na Sociedade Espírita “Dr. Bezerra de Menezes”, Rua Maranhão, 2323. Todas as palestras acontecerão as 20 horas.