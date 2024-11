UTI Neonatal do hospital de Votuporanga convidou ex-pacientes e seus familiares para um dia de celebração à vida

publicado em 22/11/2024

O Novembro Roxo é o mês dedicado à conscientização da prematuridade É na UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga que os bebês prematuros do noroeste paulista passam suas primeiras semanas ou meses de vida (Foto: Santa Casa)

Quando nasce um filho, nasce uma mãe. Um pai. Avós, tios, tias e irmãos. A chegada de um novo integrante é um dos momentos mais mágicos e esperados dentro de uma família, mesmo quando ela não acontece como nos contos de fadas. No Brasil, 340 mil bebês nascem prematuros todos os anos, número que equivale a pelo menos 930 por dia ou 6 nascimentos pré-termo (nascidos antes das 37 semanas de gestação) a cada 10 minutos.

É na UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga que os bebês prematuros do noroeste paulista passam suas primeiras semanas ou meses de vida, sendo cuidados e adorados por toda a equipe da Neo. É com esse vínculo em mente, e com a chegada do Novembro Roxo, mês dedicado à conscientização da prematuridade, que a Santa Casa realizou na última segunda-feira (18) o evento mais fofo do ano.

“Eu adoro a nossa festinha da prematuridade! Faço de tudo para estar aqui, hoje eu vim mais cedo para poder aproveitar esse momento. É a forma que eu encontro de agradecer todo mundo da UTI Neonatal pelo amor e carinho que eu recebi quando eu mais precisei. Eles são uma família que vou levar para o resto da vida”, conta Gildasia Maria da Silva, mãe das trigêmeas Ana Lívia, Antonela e Valentina que ficaram internadas na UTI Neonatal por cerca de um mês. Hoje com 7 anos, as irmãs não perdem a oportunidade de vir visitar as tias e tios da Neo.

Com os mais de 17 anos de existência da UTI Neonatal, os convidados para a festa foram os mais variados: Adolescentes, pré-adolescentes, crianças, bebês, dois trios de trigêmeas (sim, todas meninas), diversos pares de gêmeos, mães, pais e avós. Todos que em algum momento passaram pela Neo, seja como paciente ou acompanhante.

Também estavam presentes pessoas especiais, como Daiane Graciano e Mariana Ferraz da MS Uniformes e EPIs, Kelli Roberta, Caroline Barbosa Santos e Carlos C. Santos, que ao longo do ano realizaram doações importantes à UTI Neo.

“Essa festa resume todo o trabalho que fazemos no hospital, que é acolher, assistir, desenvolver e gerir com o melhor de todos nós!”, diz Dra. Lara Galvani Greghi, neonatologista responsável pela UTI Neonatal e idealizadora do evento. “Não é fácil trabalhar em uma UTI Neonatal, as mães, os pais e a família em si passam por um momento muito triste e a gente tem que fazer com que esse momento triste seja ultrapassado da melhor maneira possível. Essa festa também é para a equipe da Neo, para demonstrar a importância do trabalho deles e de como fazem diferença na vida dessas pessoas. É sobre celebrar a vida”, finaliza a médica.

Como nenhuma festa está completa sem uma comida gostosa, o Serviço de Nutrição e Dietética da Santa Casa forneceu cachorros-quentes e sorvetes, enquanto a Igreja Amor e Família patrocinou um carrinho de pipoca, algodão doce, refrigerante e bolo gelado para a criançada. “Nós, como igreja, nos sentimos muito felizes por estar participando de algo tão humanitário, mas também tão espiritual. A Bíblia diz para a gente amar o próximo como a nós mesmos, então o fato de a gente estar inserido nessa parceria com a Santa Casa, que tem feito um trabalho excelente, que chega a quem mais precisa nos traz grande alegria”, explica o Pastor Adriano Natal de Meira, que também arrecadou fraldas e amigurumis de polvinhos que foram doados para própria UTI Neonatal.

Já a diversão foi garantida com o Mickey e a Minnie, trazidas pela Recreartes Animação, que também disponibilizou pintura facial e escultura de balão para a festa. “É uma alegria fazer parte deste momento maravilhoso. A Santa Casa é muito importante, vem ajudando muitas famílias! E para nós é um prazer fazer parte disso”, conta Renata da Silva Araújo do Carmo, proprietária da Recreartes Animação.