Fonoaudióloga Ana Paula Segura é a mais nova aplicadora da técnica INTERNACIONAL PROMPT de Votuporanga, habilitada para atender a pacientes da cidade e de toda a região

publicado em 13/11/2024

A fonoaudióloga, Ana Paula, atende pelos convênios: BenSaúde, SanSaúde, Unimed e HB Saúde (Foto: Divulgação)

O tratamento de transtornos motores de fala, como Apraxia de Fala e Disartria, avançou significativamente com a abordagem PROMPT INTERNACIONAL (Prompts for Restructuring Oral Muscular Phonetic Targets). Criada por mais de 30 anos pela fonoaudióloga americana Dra. Déborah Hayden, essa técnica multidimensional tem transformado o modo como profissionais de saúde tratam dificuldades de comunicação em crianças e adultos.

De acordo com a fonoaudióloga Ana Paula Segura Fernandes, que atua na área há 14 anos, a abordagem PROMPT não se limita a ensinar os sons da fala. Ela integra aspectos físicos, sensoriais, cognitivos, linguísticos e socioemocionais, criando um tratamento holístico para aqueles com dificuldades motoras na fala.

“Os resultados de estudos científicos sobre a eficácia do método são impressionantes, especialmente para pessoas com Apraxia de Fala, um transtorno onde a criança tem dificuldades em planejar os movimentos necessários para falar, sem que haja qualquer deficiência física. A técnica oferece um plano de ação estruturado que ensina os movimentos corretos da língua, lábios e mandíbula para formar palavras”, explica Ana Paula.

“O PROMPT não é uma técnica nova. Mas é uma novidade que tivemos o prazer de trazer para nosso Consultório, sendo que poucos profissionais hoje são habilitados para desenvolver e a demanda está cada vez maior. Já é validada por mais de três décadas de pesquisa e aplicação, sendo altamente eficaz, principalmente em crianças que não responderam bem aos tratamentos convencionais. É um tratamento focado em planejamento motor e, por isso, exige profissionais qualificados, como fonoaudiólogos que passaram pela formação especializada”, afirma Ana Paula.

Formação exclusiva para Fonoaudiólogos

A formação para aplicar o método PROMPT é exclusiva para fonoaudiólogos, já que requer um profundo conhecimento sobre desenvolvimento motor da fala e os princípios de aprendizagem motora. "Essa não é uma técnica que qualquer pessoa pode aplicar. Apenas profissionais capacitados têm a habilidade de conduzir a terapia de maneira eficaz", explica.

Além disso, o método não é voltado exclusivamente para crianças com autismo. “Embora muitos associem o PROMPT ao tratamento de crianças autistas, sua eficácia é comprovada também em casos de dificuldades motoras globais de fala, como a Apraxia”, diz Ana Paula. Para ela, o mais importante é que o diagnóstico seja preciso e o planejamento terapêutico esteja de acordo com as necessidades de cada paciente.

Resultado Aprovado

Ana Paula destaca que o sucesso da técnica está no acompanhamento contínuo. “A terapia não é estática. Precisamos constantemente avaliar o progresso, ajustar os objetivos e, quando necessário, replanejar as estratégias. Quando bem aplicada, a técnica sempre traz resultados positivos”, finaliza a fonoaudióloga.

Se você tem um filho ou paciente que enfrenta dificuldades motoras de fala, como a Apraxia na fala, transtorno no espectro autista e dificuldades motoras de fala , o PROMPT pode ser a solução que você procurava. Para saber mais sobre a técnica e como ela pode ajudar, procure – nos no CONSULTORIO SEGURA e agende já uma avaliação.

O consultório também conta com atendimentos da ciência ABA, terapias convencionais, teste da orelhinha e agora com a inovação para a técnica internacional -PROMPT

A fonoaudióloga, Ana Paula, atende pelos convênios: BenSaúde, SanSaúde, Unimed e HB Saúde.

Fonoaudióloga Ana Paula Segura Fernandes

Profissional certificada no método PROMPT

@CONSULOTRIOSEGURA

CONTATO: 17- 981381889 E 17-982317275